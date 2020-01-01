رسميًا - الأهلي يعلن رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم

الأهلي يوافق على رغبة إكرامي والرحيل بنهاية الموسم

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن الاستغناء عن شريف إكرامي حارس مرماه بنهاية الموسم الجاري.

كان شريف إكرامي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن النادي وعدم تجديد تعاقده والبحث عن الانتقال إلى ناد ببداية الموسم الجديد.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي بشأن رحيل إكرامي على النحو التالي: "عقدت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات".

المزيد من الفرق

وأضاف البيان: "عبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة، جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع".

وأردف البيان:"وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر".

اقرأ أيضًا - حسام عاشور: مصدوم من تعامل الأهلي معي.. ولن يتم إجباري على الاعتزال

وأضاف البيان: "وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات، وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه".