رسميًا .. الأهلي يعلن تعاقده مع المدرب الروماني ريجيكامب

ريجيكامب يقود الأهلي خلفًا للصربي ميلويفيتش

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الروماني لورينت ريجيكامب، اليوم الأربعاء، لتدريب الفريق خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش الذي رحل مؤخرًا عن منصبه بالراقي مؤخرًا.

وكان فلادان ميلويفيتش قد رحل عن الأهلي بعد تراجع النتائج بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة، خاصًة الهزيمة لـ5 مباريات بشكل متتالي لأول مرة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعاقد مع المدير الفني الروماني حتى نهاية الموسم، بعقد يمتد لـ3 أشهر.

وأشارت التقارير إلى أن هناك إمكانية لتمديد عقده مع الراقي بعد نهاية الموسم الجاري، في حالة تحقيق نتائج جيدة رفقة الفريق وقيادة قلعة الكؤوس نحو الاستفاقة.

الأهلي يحتل المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة بعد مرور 24 مباراة حيث حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 5 وتلقى 9 هزائم.

الروماني ريجيكامب مدرباً للفريق الأول لكرة القدم..#الأهلي pic.twitter.com/JYo8XtvuO2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 31, 2021

ولدى ريجيكامب تجربة مع الهلال السعودي حيث وصل مع الفريق وقتها إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكنه خسر أمام ويسترن سيدني، بالإضافة إلى نهاية كأس الملك وخسارته أمام الأهلي