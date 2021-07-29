رسميًا .. الأهلي يعلن التعاقد مع أليوسكي

تجربة جديدة لظهير أيسر ليدز يونايتد

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم، الخميس، عن التعاقد مع اللاعب المقدوني إزجيان أليوسكي لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي.

النادي السعودي أعلن عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع صاحب الـ29 سنة في صفقة انتقال حر، في واحدة من أقوى الضربات هذا الصيف.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو يقول فيه اللاعب:"عشاق الأهلي، عائلة الأهلي، إزجيان أليوسكي يحدثكم، في يوم مميز، إنه يوم ميلاد الرئيس السيد ماجد".

وأضاف:" "ماجد، أتمنى لك يوم سعيد برفقة عائلتك، وهو كذلك يوم مميز بالنسبة لي، وقعت في نفس يوم ميلاد ماجد، أنا متحمس جدًا لبداية رحلتي مع الأهلي أراكم قريبًا في جدة".

ووفقًا للعديد من الصحف السعودية، فإن أليوسكي وقع على عقد مدته 3 سنوات للأهلي، مقابل حصوله على 11 - 12 مليون ريال سعودي سنويًا.

وكان نجم ليدز يونايتد الذي يجيد اللعب بمركز الظهير الأيسر قد شارك مع منتخب مقدونيا الشمالية في يورو 2020 هذا الصيف، حيث لعب في 3 مباريات وسجل هدفًا في شباك أوكرانيا.

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وتستمر بذلك ضربات الأهلي هذا الصيف، حيث كانت الموجة الأولى بالتعاقد مع دانكلير بيريرا، وبعد أيام التحق به الكرواتي فيليب براداريتش، وذلك قبل أن يبرم الراقي الصفقة التي هزت أركان الدوري السعودي وهي ضم باولينيو نجم برشلونة السابق.