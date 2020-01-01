رسميًا .. الأهلي يعلن إصابة ساريتش بالرباط الصليبي

صدمة كبيرة للأهلي بإصابة ساريتش

أعلن النادي الأهلي السعودي عن طبيعة إصابة لاعبه البوسني إلفيس ساريتش نجم وسط الفريق الذي تعرض لها في لقاء فريقه أمام الرائد في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي تمكن من الفوز على الرائد والتأهل إلى دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة بعد حلوله في المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الأهلي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإعلان إصابة لاعبه في الرباط الصليبي، وجاء البيان على النحو التالي: "أثبتت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البوسني إلفيس ساريتش عن تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

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وأضاف: "وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي والرائد، ضمن الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وتابع البيان: "ومن المقرر أن يتم التنسيق مع أحد الأطباء الجراحين، خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لتحديد طريقة التعامل مع الإصابة إما بإجراء العملية الجراحية أو الاكتفاء بالعلاج والتأهيل".

الفحوصات الطبية والأشعة تؤكد إصابة ساريتش بالرباط الصليبي#الأهلي pic.twitter.com/RKUQF5lRBm — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 10, 2020

وسيجد الأهلي أزمة بسبب قيد ساريتش في القائمة الآسيوية قبل الإصابة وهو ما يضعه في ورطة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.