رسميًا .. الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

نجوم الأهلي الجدد سيظهرون أخيرًا

أعلن النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد النجاح في تسديد جميع الالتزامات المالية، وذلك قبل مباراة الحزم بساعات قليلة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت من قبل عن أن الديون المستحقة على النادي الأهلي، قد وصلت إلى مبلغ 124 مليون ريال سعودي، حتى 30 إبريل الماضي.

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وأعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية.

وجاء نص تغريدة النادي الأهلي كالآتي: "الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية" مصحوبة بصورة من شهادة الكفاءة المالية التي حصل عليها النادي.

وبذلك ينجح الأهلي في تسجيل لاعبيه الجدد بقائمته، قبل مباراة الحزم التي ستقام مساء اليوم، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي أبرم 6 صفقات مميزة، وهي البرازيلي باولينيو ومواطنه دانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، ومحمد مجرشي.