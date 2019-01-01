رسمياً - الأهلي يجدد عقد السولية بعد معلول ونيدفيد

الأهلي يواصل تجديد عقود نجوم فريقه

عبده الليثي تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في رفع الإيقاف عن الإسماعيلي.أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، تمديد عقد لاعب الوسط عمرو السولية، لمدة جديدة.وقرر الأهلي تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك واتحاد الكرة بسبب حضوره الاجتماع الأسبوع الماضي.وكان السولية قد انضم إلى كتيبة الأهلي منذ مواسم قليلة، وحصل على فرصة المشاركة أساسيًا وأصبح من الأعمدة الرئيسية في الفريق.وكشف الأهلي، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تمديد عقد السولية لمدة ٣ سنوات ونصف.

💬- شريف إكرامي: سيبقى #الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره. pic.twitter.com/55nAwFvrMC