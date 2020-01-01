رسميًا .. الأهلي يتوج جائزة أكثر الأندية العربية فوزًا بالألقاب من جلوب سوكر

محمود الخطيب يتسلم جائزة الأهلي في جلوب سوكر.

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة الأندية العربية الأكثر فوزًا بالألقاب من جلوب سوكر، اليوم الأحد، وذلك خلال تواجده في الحفل المقام في دبي بالإمارات.

وكان محمود الخطيب، قد تلقى دعوة من جانب مجلس دبي الرياضي، من أجل الحضور لحفل جلوب سوكر، من أجل استلام جائزة النادي الأهلي.

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ومن جانبه علق الخطيب بعد استلامه الجائزة قائلًا: "أشكر مجلس دبي الرياضي، ومبادرات الشيخ محمد بن راشد الدولية، للاحتفالات والإنجازات الدولية على المستوى العربي والعالمي".

رئيس النادي الأهلي تابع: "وجود الأهلي شرف كبير لنا، ويسعدنا ويسعد الجميع في المنطقة العربية، الأهلي يحاول تحقيق كل شيء ينافس في تواجده العالمي، وهذا الأمر مشرف لنا ونتمنى الأفضل مستقبلًا".

ويعد النادي الأهلي هو أكثر الأندية العربية تتويجًا بالألقاب المحلية والقارية، مما رشحه للتتويج بهذه الجائزة في مؤتمر جلوب سوكر المقام حاليًا في الإمارات.

رئيس النادي محمود الخطيب يتسلم الجائزة..

النادي #الأهلي المصري يفوز بجائزة النادي الأكثر تتويجاً في الشرق الأوسط @AlAhly #جلوب_سوكر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/98aFjQAGlW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020

الأهلي توج خلال الموسم الماضي بثلاث بطولات وهم الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.