رسمياً - الأهلي يتعاقد مع المالي ديانج

دعم كبير لوسط القلعة الحمراء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن النادي الأهلي المصري عن تعاقده مع المالي أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر رسمياً ولمدة خمس سنوات.

جاء ذلك عبر موقعه الرسمي وحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف النادي عن إتمام الصفقة بعد مفاوضات دامت لأكثر من شهر.

وجاء خبر الإعلان الرسمي على لسان أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات المتواجد حالياً في الجزائر بغرض إتمام الصفقة.

🚨 رسميا.. الأهلي يتعاقد مع المالي أليو ديانج لمدة خمس سنوات pic.twitter.com/9yUOZzXW46 — SC (@AlAhly) July 5, 2019

ويلعب ديانج -21 عاماً- في مركز لاعب الوسط المدافع، فيما تقتصر خبرته الدولية على منتخب مالي الأولمبي.

وتأتي تلك الصفقة تعويضاً لحسام عاشور قائد الفريق الذي شغل هذا المركز لأكثر من 10 سنوات وبدأ يعاني آثار التقدم في العمر.