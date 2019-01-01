رسميًا - الأهلي المصري يتعاقد مع حمدي فتحي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأحد، التعاقد رسميًا مع حمدي فتحي؛ لاعب وسط إنبي، لمدة أربعة مواسم ونصف، تنتهي بنهاية موسم 2022-2023.
صاحب الـ25 عامًا يجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم والجناح الأيمن، وشارك مع الفريق البترولي الموسم الجاري في 17 مباراة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.
لاعب وسط إنبي وقع على عقود ارتداء الفانلة الحمراء منذ عدة أشهر في عهد محمد فضل؛ مدير التعاقدات السابق، قبل أن يتمم مسؤولو القلعة الحمراء اليوم الأحد، إجراءات التعاقد رسميًا.
وجاء تعاقد الأحمر مع فتحي بعدما تعرض الوافد الجديد محمد محمود؛ لاعب الوسط، لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة سموحة السكندري، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.
حمدي فتحي هو الصفقة التاسعة للشياطين الحمر بيناير الجاري بعدما تم ضم حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد محمود، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، الأنجولي جيرالدو، الفلسطيني محمود السلمي، وقطع إعارة صالح جمعة من الدوري السعودي.
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