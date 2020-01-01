رسميًا .. الأهلي السعودي يُعلن التعاقد مع فلادان ميلويفيتش لخلافة جروس

نشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه التعاقد مع المدرب الصربي

أعلن النادي الأهلي السعودي التعاقد رسميًا مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش ليقود الفريق الفترة المُقبلة بعد إقالة المدير الفني كريستيان جروس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه التعاقد مع المدرب الصربي، ليقود الفريق الفترة المُقبلة عقب التوصل إلى اتفاق رسمي.

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وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق بسبب سوء النتائج التي عانى منها.

وقال بيان الأهلي : "أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ عبدالإله مؤمنة، إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي لتدريب الفريق بعقد يمتد لمدة موسم ونصف.

وأضاف البيان : "وتكفل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل، بمقدم العقد ورواتبه المتبقية من الموسم الرياضي الحالي".

ووجهت الإدارة الشكر إلى منصور بن مشعل وقال البيان : "من جهتها قدمت إدارة النادي خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو منصور بن مشعل على دعمه للنادي ماديًا معنويًا وتوصيته بالتعاقد مع مدرب ذو قيمة فنية عالية، مؤكدة أن سموه سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للفريق ليحقق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات التي يشارك بها".

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يُذكر أن ميلويفيتش يمتلك سيرة ذاتية مميزة حيث ساهم بنجاح في قيادة فريق النجم الأحمر للتويج ببطولة الدوري موسم 2018 و2019 والتأهل معه إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.