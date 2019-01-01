رسميًا - الأهلي السعودي يتعاقد مع لاعب ضمك

الراقي يضم لاعب الوسط عبد العزيز الشهراني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا، اليوم الثلاثاء، مع عبد العزيز الشهراني؛ لاعب وسط ضمك، لمدة أربعة مواسم، تنتهي عام 2023.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم إلى ضمك في صيف 2017 قادمًا من أبها، وكان من المفترض أن يمتد عقده حتى عام 2020.

وبجانب مركز لاعب الوسط المهاجم، يجيد الشهراني اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني ( ٢٣ سنة ) في عقد يمتد حتى ٢٠٢٣م pic.twitter.com/Q7KdEbVYwM — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٢ يناير ٢٠١٩

لاعب الوسط قبل رحيله عن ضمك، قاده لختام الدور الأول من دوري الدرجة الأولى السعودي محتلًا المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الوحدة غدًا الأربعاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.