رسميًا.. الأرجنتين تعلن مشاركتها في كوبا أمريكا بالبرازيل رغم الكورونا

فرصة ميسي..

أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانًا أعلن خلاله بصورة رسمية عن مشاركة منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقرر لها بالبرازيل.

وكان لغط كبير قد أثير في الأيام الأخيرة على خلفية نقل البطولة من الأرجنتين وكولومبيا إلى البرازيل، بسبب تفشي فيروس كورونا لدى الدولتين الآخرتين.

لكن حالة البرازيل ليس أفضل كثيرًا من الأرجنتين وكولومبيا، وهو ما أثار الغضب بصورة كبيرة لدرجة أن لاعبي البرازيل نفسهم رفضوا المشاركة.

التقارير الواردة من الصحف اللاتينية في الأيام الماضية كشفت أن أوروجواي وكذلك الأرجنتين قررا عدم المشاركة في البطولة، لكن الآن يتضح موقف بلاد الفضة الرسمي.

العالم يترقب موقف ميسي الرسمي من إقامة كوبا أمريكا في البرازيل!

البيان الرسمي من الاتحاد الأرجنتيني أتى فيه "المنتخب الأرجنتيني يؤكد مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2021 انعكاسًا لروحه الرياضية عبر التاريخ".

كما أضاف البيان "بجهد هائل من الاتحاد الأرجنتيني الذي وفر جميع الأدوات اللازمة لضمان الرعاية الصحية في هذا الوقت الصعب الذي نمر به، سيسافر المنتخب إلى البرازيل لخوض غمار البطولة".

وأتم البيان "سيعمل الجميع معًا على تخطي هذه المحنة التي تؤثر وللأسف على جميع الأمريكين الجنوبيين على قدم المساواة".

الجدير بالذكر أن الأرجنتين في مجموعة تضم بوليفيا وأوروجواي وتشيلي وبارجواي في كوبا أمريكا 2021.