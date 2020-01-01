رسميًا .. اعتبار نابولي منسحبًا أمام يوفنتوس بعد حرمانه من السفر لتورينو

المحكمة الرياضية أصدرت قرارها النهائي اليوم

أعلنت المحكمة الرياضية الإيطالية اعتبار فريق نابولي خاسرًا أمام يوفنتوس في المباراة التي تغيب عن حضورها يوم 4 أكتوبر الماضي.

نابولي فشل في السفر إلى تورينو لخوض المباراة بسبب ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا في الفريق وإجباره على الحجر الصحي.

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وانتظر حكم المباراة 45 دقيقة لأجل حضور فريق نابولي قبل أن يطلق الصافرة ويترك القرار النهائي بيد المحكمة الرياضية.

وأصدرت المحكمة بيانها الرسمي اليوم، الأربعاء، 14 أكتوبر، يقضي باعتبار نابولي خاسرًا المباراة 3-0 بجانب خصم نقطة إضافية من رصيده.

كما اعتبرت المحكمة القرار نافدًا ولا يجوز الطعن عليه مما يغلق الباب أمام إدارة نابولي في الاستئناف على القرار.

وأعلن نابولي يوم 2 أكتوبر الماضي تعرض اثنين من لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا، مما دفع السلطات المحلية لمنع سفر الفريق إلى تورينو لضمان عدم انتشار الوباء.

وكان فينتشينزو دي لوكا، محافظ مقاطعة كامبانيا، قد انتقد فكرة اعتبار نابولي خاسرًا مؤكدًا أنّ عدم سفر الفريق كان لأسباب طبية تعلو على الأسباب الرياضية وبسبب ذلك تم تجنب إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

ومن سخرية القدر، أنّ كريستيانو رونالدو تعرض بعدها للإصابة بفيروس كورونا في معسكر منتخب البرتغال عقب لقاء فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أنّ عددًا كبيرًا من اللاعبين تعرض مؤخرًا للإصابة بكورونا آخرهم من يوفنتوس وستون مكيني الوافد الجديد من شالكه الألماني.