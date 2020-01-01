رسميًا - استمرار تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى منتصف مايو

فيروس كورونا يضرب جميع أنحاء العالم

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، بشأن مصير النشاط الرياضي في ظل تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا أصاب جميع الأنشطة الرياضية حول العالم بالتعليق، خوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة من الوباء المنتشر.

ومد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، فترة التوقف حتى منتصف شهر مايو المقبل ، استمرارًا للإجراءات الاحترازية.

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وجاء البيان على النحو التالي: "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من أول مايو 2020 لمدة 15 يومًا أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

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وأضاف: "كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارا من منتصف شهر أبريل الحالي حتى نهايته تماشيًا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي".

واختتم البيان: "يأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى".