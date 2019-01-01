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رسميًا - استقالة موسى المحياني من الأهلي

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بعد تقارير الخلافات مع اللاعبين، مدير الكرة يعلن رحيله

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن موسى المحياني؛ مدير الكرة بالأهلي السعودي، تقدمه باستقالته رسميًا من الراقي، مؤكدًا أن عبد الله بترجي؛ رئيس النادي، قبلها.

كانت عديد التقارير تؤكد وجود خلافات بين مدير الكرة المستقيل وعدد من لاعبي الراقي خلال الفترة الماضية على رأسهم مهند عسيري، الذي تمت معاقبته بالتدريب منفردًا لمدة شهر كامل، إلا أن كافة التقارير الصادرة عن مسؤولي الأهلي كانت تؤكد علاقته الجيدة بكافة اللاعبين.

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المحياني كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الشكر للأخ الغالي ماجد النفيعي على كل ما قدمه كرئيس للنادي الأهلي، دعواتي الصادقة بالنجاح للصديق عبد الله بترجي الذي تفهم موقفي واتفقت معه على مغادرتي للنادي، أسأل الله العلي العظيم أم يكتب ما فيه الخير للأهلي ويكفيه شر من به شر".

النفيعي كان قد تقدم باستقالته من رئاسة الأهلي في 29 من الشهر الماضي، بعدما تعرض لهجوم شديد إثر تلقي الهزيمة أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، لتكلف الهيئة العامة للرياضة بترجي بتولي رئاسة النادي بدلًا منه لمدة عام مع بقاء مجلس الإدارة كما هو بكامل أعضائه.

ويحتل الراقي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال، صاحب الصدارة.

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