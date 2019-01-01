رسميًا - استبعاد ثنائي منتخب مصر الأوليمبي قبل انطلاق أمم إفريقيا بيوم واحد

منتخب مصر يستعد لمباراة الافتتاح أمام مالي غدًا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب استبعاد ثنائي من قائمة الفريق ليلة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للشباب.

وتعرض الثنائي لإصابة خلال معسكر المنتخب خلال الساعات الأخيرة ويستعد لاستبدالهم بلاعبين أخرين خلال الساعات المقبلة قبل انطلاق مباراة الافتتاح.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا باستبعاد كلًا من طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة بسبب الإصابة التي لحقت بهما.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على استبدال الثنائي بلاعبين أخرين خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاستعداد لمواجهة الافتتاح المقرر لها غدًا.

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ويخوض منتخب مصر مباراة الافتتاح غدًا الجمعة، في استاد القاهرة الدولي، سعيًا لتحقيق لقب البطولة التي ستمتد حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويقع المنتخب الأوليمبي المصري في المجموعة الأولى بجانب كلًا من الكاميرون ومالي وغانا، بينما في المجموعة الثانية تتواجد نيجيريا وزامبيا وكوت ديفورا وجنوب إفريقيا.