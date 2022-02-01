رسميًا .. آرسنال يعلن رحيل أوباميانج تمهيدًا لانتقاله لبرشلونة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن رحيل المهاجم الجابوني بيير أوباميانج عن صفوف الفريق بصفة نهائية.

أوباميانج ظهر بمستويات محبطة مع المدفعجية في النصف الأول من الموسم الجاري، ليخرج من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا.

وازدادت الأمور صعوبة بسبب المشاكل الانضباطية للاعب، والتي أدت إلى سحب شارة القيادة منه تمهيدًا لرحيله في النهاية.

وبالرغم من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، إلا أن آرسنال أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" عن فسخ عقد الجابوني بالتراضي.

ويأتي ذلك تمهيدًا لانتقاه إلى صفوف برشلونة لمدة 18 شهرًا، ليبدأ تجربة جديدة بالدوري الإسباني.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022

ويعتبر أوباميانج هو الصفقة الرابعة لبرشلونة في الميركاتو الشتوي، حيث جلب النادي كذلك أداما تراوري، فيران توريس وداني ألفيش لدعم تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز.

يذكر أن أوباميانج البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى آرسنال في 2018 قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 63.75 مليون يورو، وسجل 92 هدفًا في 163 مباراة مع قميص المدفعجية.

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