رسميًا .. اختيار ثلاثي "ناري" من الكبار لضمهم للمنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو

سعد الشهري يستقر على ثلاثي الكبار في قائمة الأولمبي السعودي

​أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة منتخب الأخضر الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو التي ستقام الشهر المقبل بتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عاما، والكشف عن الثلاثي الكبير الذي سينضم لهم من المنتخب السعودي الأول.

وكانت الأصوات تعالت في الأيام الأخيرة حول اختيار الثلاثة الكبار، حيث طالب البعض باختيار حارس مرمى من أجل تقوية المركز في بطولة صعبة للغاية سيشارك بها الأخضر الأولمبي.

وتواجد الثلاثي الهلالي سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني ضمن القائمة المستدعاة من أجل خوض منافسات دور الألعاب الأولمبية في طوكيو الشهر المقبل، حيث وقع المنتخب السعودي في مجموعة نارية.

وجاءت اختيارات سعد الشهري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أمين بخاري - محمد الربيعي - زيد البواردي

الدفاع: سعود عبدالحميد - حمد اليامي - خليفة الدوسري - عبدالإله العمري - عبدالباسط هندي - خالد الدبيش - عبدالله حسون - ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج - ناصر العمران - علي الحسن - مختار علي - عبدالرحمن غريب - سامي النجعي - أيمن الخليف

خط الهجوم: تركي العمار - خالد الغنام - أيمن يحيى - سالم الدوسري - عبدالرحمن اليامي - عبدالله الحمدان

ويواجه المنتخب السعودي نظيره ساحل العاج يوم 22 يوليو المقبل في الجولة الأولى، ومن بعده ألمانيا يوم 25، وفي اللقاء الثالث سيواجه البرازيل في الجولة الأخيرة من المجموعات يوم 28 من نفس الشهر.

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