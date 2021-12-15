رسميًا | أجويرو يعلن اعتزاله لكرة القدم

أعلن النجم الأرجنتيني، سيرخيو أجويرو اعتزاله لكرة القدم بعد تعرضه لأزمة قلبية مؤخرًا أثناء اللعب مع فريقه في الدوري الإسباني.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الوادعي الذي أقيم صباح اليوم في ملعب "كامب نو" بحضور جميع لاعبي برشلونة ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز، ومدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي، بيب جوارديولا.

ماذا حدث مع أجويرو؟

أجويرو قد عانى خلال مشاركته مع برشلونة في إحدى المباريات قبل أن تكشف الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد ذلك عن معاناته من مشكلات في القلب وصعوبة استمراره في الملاعب.

برشلونة أعلن عن غياب أجويرو لمدة ثلاثة أشهر بعد خضوعه لفحوصات طبية على القلب، وسقوطه على أرض الملعب وبعد شهر ونصف فقط قرر اللاعب الأرجنتيني إنهاء مسيرته.

ماذا الذي قدمه أجويرو مع برشلونة منذ مجيئه؟

وشارك أجويرو مع برشلونة في دقائق معدودة هذا الموسم منذ وصوله في صفقة مجانية من صفوف مانشستر سيتي، عقب انتهاء عقده معهم.

في البداية غاب اللاعب لفترة وجيزة بسبب تعرضه لكسر عضلي في ربلة الساق، ليعود ويخوض أربع مباريات في الدوري الإسباني سجل خلالها هدفًا ضد ريال مدريد في "كامب نو" ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن آخر مباريات أجويرو في الملاعب كانت في مواجهة ديبورتيفو ألافيس وغادر الملعب متأثرًا بمشاكل القلب في الدقيقة الـ 41.









