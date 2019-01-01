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رسميًا - اتحاد جدة يتعاقد مع لاعب القادسية

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العميد ضم ثامن صفقاته الشتوية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميًا مع ياسين برناوي؛ ظهير أيمن القادسية السعودية، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

وتضمن عقد اللاعب مع العميد بند بأحقية الشراء النهائي عقب انتهاء فترة الإعارة.

صاحب الـ25 شارك الموسم الجاري مع القادسية، الذي يلعب في صفوفه منذ صيف 2015،  في 13 مباراة.

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ويعد برناوي ثامن صفقات النمور الشتوية، حيث يعمل لؤي ناظر؛ رئيس النادي، على تدعيم الفريق بصفقات قوية، حتى يستفيق من كبوته التي يمر بها منذ بداية الموسم.

الاتحاد يحتل حاليًا المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد تسع نقاط، جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات و11 هزيمة.

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