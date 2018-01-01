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رسميًا - اتحاد الكرة المصري يطلب استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019

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كأس الأمم الإفريقية تقترب من مصر بعد سحبها من الكاميرون

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تقديم طلب لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر انطلاقها منتصف العام المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها لاستضافة الحدث.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاب رسمي للكاف يطلب فيه تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وقال مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات صحفية، إنه تم إرسال الخطاب بشكل رسمي.

وأضاف أن مصر قادرة على تنظيم البطولة في العام المقبل بعد اعتذار المغرب عن تقديم ملف لاستضافة الحدث الكبير.

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وأجرى أبو ريدة عدة اتصالات في الفترة الأخيرة ببعض المسئولين في الكاف للتأكد من عدم تقدم المغرب لاستضافة البطولة.

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