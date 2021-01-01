رسميًا .. اتحاد الكرة المصري يتفق مع مدير فني جديد

أحمد مجاهد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن اتحاد الكرة المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الخميس، اتفاقه مع البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الزمالك السابق، ليكون مديرًا فنيًا للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان فينجادا قد تولى تدريب الزمالك من يوليو 2003 حتى يوليو 2004، وحقق معهم لقب الدوري المصري الممتاز، وأيضًا أتم اتفاقه مع الأهلي قبل ذلك ولكن تم التراجع عن التعاقد معه بعدها بساعات.

وجاء البيان الرسمي عبر حساب الاتحاد المصري الكرة القدم قائلًا: " استقبل اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد في مقر الاتحاد".

وتابع: "ذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد".

وأضاف البيان: "وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة".

وتولى أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بعد رحيل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني مؤخرًا.