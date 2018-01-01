رسميًا - اتحاد الكرة السعودي يقرر إعادة الحكام المحليين إلى دوري المحترفين

تقييم الاتحاد الدولي للحكام أجبر الاتحاد السعودي على هذا القرار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز، الاعتماد على الحكام المحليين في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المقبلة، بدعم من تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

الدوري السعودي كان يعتمد خلال الفترة الماضية على الحكام الأجانب، تجنبًا لتشكيك أي من الأندية في تحيز الحكام المحليين لأي من الفرق.

وجاء قرار الاتحاد السعودي لمساعدة الحكام المحليين على الاستفادة من تواجد نخبة من الحكام الدوليين في العالم، ولتعزيز حضور الحكم السعودي في الاستحقاقات الدولية.

مهاجم أتالانتا الإيطالي ضمن حسابات إدارة الهلال

اتحاد الكرة قرر كذلك اعتماد الحكم الإضافي في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الدورين الـ64 أو الـ32، وأيضًا في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ64 بداية من الأول من يناير المقبل، على ينطلق دور الـ32 في 17 من الشهر نفسه.

يذكر أن الهلال يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.