رسميًا | ابن زيدان ينتقل لراسينج على سبيل الإعارة

سيعود العام القادم

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي، موافقة المدرب زين الدين زيدان على انتقال ابنه الحارس لوكا زيدان إلى صفوف راسينج سانتاندير على سبيل الإعارة لمدة عام.

وجاء هذا القرار، عكس ما تردد في الأسابيع القليلة الماضية، عن نية المدرب في بيع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لتتم ترقية لوكا للحارس الثاني أو الثالث على أقصى تقدير.

وانضم لوكا /21 عامًا/ إلى أكاديمية الريال بعمر 6 سنوات عام 2004، وما أن اشتد عوده حجز مكانه في فريق "كاستيا"، مع ذلك لم يظهر مع الفريق الأول سوى في مناسبتين وتحت قيادة والده.

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وكان الظهور الأول لزيدان الابن الحارس مع فريق اللوس بلانكوس الأول في حملة 2017-2018 في مباراة ضد فياريال، وبعد عودة الأب في ولايته الثانية، أشركه كذلك أمام هويسكا في الجولة الـ29 لموسم الليجا الأخير، واهتزت شباكه خلالها مرتين، لكن الفريق فاز بنتيجة 3-2.

وبخروج ابن زيدان على سبيل الإعارة، فسوف يعود الحارس الأوكراني أندري لونين، خاصة بعد تألقه في يورو الشباب، الذي خرج منه بجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس في البطولة.