النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الأفريقي

رسميًا - إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمصري البورسعيدي

آخر تحديث
التعليقات()
الفريق البورسعيدي يعاني منذ رحيل حسام حسن

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، رسميًا اليوم السبت، إقالة الجهاز الفني بقيادة مصطفى يونس، والجهاز الإداري أيضًا للفريق عقب السقوط أمام ساليتاس البوركيني.

الفريق البورسعيدي هُزم على أرضه أمام الفريق البوركيني بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية، ليقترب من وداع البطولة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق، مع رفض بقاء أي من الأعضاء الحاليين للجهاز الفني أو الإداري.

اختيارات المحررين

رئيس المصري وقع كذلك عقوبة مالية على اللاعبين بتغريم كل منهم 25 ألف جنيه، مع الدخول في معسكر مغلق مستمر من اليوم وحتى إشعار أخر.

ويعاني المصري من سوء نتائج وأداء غريب منذ رحيل حسام حسن؛ المدير الفني السابق، والذي رحل لتولي المسؤولية الفنية لبيراميدز.

ورحل حسن عن الفريق البورسعيدي بعدما قاده للوصول إلى قبل نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية قبل أن يُقصى على يد فيتا كلوب الكونغولي.

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق