رسمياً .. إيقاف مباريات الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا

الدوري الألماني يلحق بركب الدوريات الموقوفة

أعلن الاتحاد الألماني إيقاف مباريات البوندسليجا، حتى مطلع إبريل القادم، خوفاً من فيروس كورونا.

وسيتم تطبيق قرار الاتحاد، بداية من اليوم ليتم تأجيل مباريات الجولة الـ 26 التي كان من المنتظر انطلاقها مساء اليوم.

ونشرت رابطة الدوري الألماني بياناً جاء فيه: "في ضوء أحداث فيروس كورونا والحالات المشتبه بها ذات الصلة المباشرة بالدوري الألماني والدرجة الثانية، قررت رئاسة الدوري الألماني إيقاف الجولة 26 وإقامة اجتماع عام للأندية المحترفة يوم الاثنين المقبل، وتعليق اللعب حتى 2 أبريل".

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وواصل: "أحد تلك الأسباب أنه يوجد شكوك حول إصابات بفيروس كورونا بالقرب من العديد من الأندية وفرقها، وأنه لا يمكن استبعاد المزيد من الإصابات".

وبعد قرار اليوم، تتعلق معظم الدوريات الأوروبية بسبب كورونا، حتى بداية أبريل القادم كموعد مبدئي.

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وكان نادي هانوفر الألماني الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، أعلن إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني حالياً برصيد 55 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.