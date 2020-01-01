رسمياً .. إيقاف كوبا ليبرتادوريس وتأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال بسبب كورونا

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قرر إيقاف مباريات كوبا ليبرتادوريس

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إيقاف مباريات كوبا ليبرتادوريس، بداية من 15 مارس خوفاً من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تأجيل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 والمقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تنتهي مباريات الجولة الثانية من كوبا ليبرتادوريس صباح الجمعة، بمباراة راسينج كلوب مع أليانزا ليما.

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وكان من المفترض أن تُلعب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، في الفترة من 27 مارس وحتى 31 من الشهر ذاته.