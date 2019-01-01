رسمياً .. إيقاف ريبيري وتغريمه مالياً بعد الاعتداء على حكم مباراة لاتسيو

تصرف غير أخلاقي صدر من الفرنسي تجاه حكم مباراة فيورنتينا ولاتسيو

أقرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا بسبب تصرفه تجاه حكم مباراة فريقه مع لاتسيو.

ودخل ريبيري في مشادة مع حامل راية مباراة فيورنتينا ولاتسيو في الدوري عقب نهاية المباراة، وأشهر له حكم اللقاء البطاقة الحمراء.

وتم تغريم اللاعب الفرنسي 20 ألف يورو، وغيابه عن فريقه بثلاث مباريات وهي ساسولو وبارما وكالياري.

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وحاول اللاعب صاحب الـ 36 عاماً صباح اليوم تدارك الموقف، ونشر اعتذاراً عما بدر منه تجاه الحكم المساعد بالأمس.

جدير بالذكر أن فيورنتينا يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بارما صاحب المركز الثامن بعد لعب تسع جولات.