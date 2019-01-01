النتائج المباشرة
الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رسميًا - إيقاف رويس والعودة بالجولة الأخيرة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن بشكل رسمي عن إيقاف ماركو ريوس لاعب فريق بروسيا دورتموند بعد طرده أمام شالكه

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إيقاف اللاعب ماركو ريوس نجم فريق بروسيا دورتموند بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه الأخيرة ضد شالكه في الدوري.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الألماني وأكد من خلاله أن اللاعب سيغيب عن لقائين الفريق المقبلين على أثر الإيقاف الذي تم الإعلان عنه.

وكان ماركو رويس قد تعرض للطرد في الدقيقة الـ 60 من عمر مباراة فريقه أمام نظيره شالكه بديربي الرور، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم شالكه بهدفين مقابل هدف.

وأكد رويس في تصريحات صحفية أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يؤذي المنافس وأنه أراد فقط الوصول للكرة وقطعها دون حتى أن يلمس لاعب شالكه.

اختيارات المحررين

لاعب دورتموند السابق ينتقد تصرفات جماهير شالكه والسلطات تفتح تحقيقاً

وحقق شالكه الفوز على دورتموند يوم السبت الماضي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الألماني.

جدير بالذكر أن دورتموند يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يملك 71 نقطة.


 

إغلاق