رسميًا .. إيقاف حمدالله بسبب واقعة الفيصلي مع إمكانية التمديد

حمدالله يتعرض لعقوبة صادمة بسبب ما بدر منه أمام الفيصلي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن ما بدر من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر خلال المباراة الماضية.

عبدالرزاق حمدالله عقب الهزيمة من الفيصلي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ظهرت عليه العصبية أثناء مغادرته لملعب اللقاء.

المهاجم المغربي أثناء مغاردته للملعب قام بإزاحة الكاميرا الخاصة بالبث التلفزيوني للقاء، وقام بالدخول في مشادة مع المصور، لينال عقوبة قوية من لجنة الانضباط اليوم.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف حمدالله لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد، خلال المباريات الرسمية التي تقام خلال مدة الإيقاف.

وأكدت اللجنة أن قرار إيقاف حمدالله مؤقت بشأن ما بدر منه في المباراة وذلك حتى الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الواقعة.

عبدالرزاق حمدالله يعد من أبرز اللاعبين خلال المواسم الأخيرة وصاحب لقب الهداف في آخر نسختين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.