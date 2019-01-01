رسمياً | إيقاف النيجيري "سياسيا" مدى الحياة بسبب الرشوة

المدرب تلقى رشاوي للتلاعب في نتائج المباريات لأغراض تتعلق بالمراهنات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف المدرب النيجيري سامسون سياسيا عن مزاولة النشاط الرياضي مدى الحياة.

جاء ذلك عقب اتهامه بتلقي رشاوي للتلاعب بنتائج المباريات، والتي وجده فيفا مذنباً بها.

وكان سياسيا قد قاد منتخب نيجيريا تحت 20 عاماً إلى وصافة كأس العالم للشباب في 2015، كما سبق له قيادة المنتخب الأولمبي لفضية بكين 2008.

وتم تغريم سياسيا -52 عاماً- مبلغ 50 ألف فرانك سويسري أيضاً، عقب ثبوت اختراقه لنسخة 2009 من قواعد القيم الخاصة بالاتحاد الدولي.

وبدأت التحقيقات في الحادي عشر من فبراير الماضي، ليأتي قرار اللجنة النهائي بإدانة النيجيري الشهير وفقاً للبيان الصادر، والذي أكد تلاعبه بنتائج المباريات لأغراض تتعلق بالمراهنات.

وذيل فيفا بيانه مؤكداً أن سياسيا قد تم إبلاغه بالقرار اليوم، ليصبح نافذاً من تلك اللحظة بشكل نهائي.

يذكر أن سياسيا هو ثاني مدرب نيجيري يتعرض لتلك العقوبة، بعد ساليسو يوسف الذي تورط في قضية رشوة مشابهة.