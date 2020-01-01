رسمياً - إيقاف الدوري الفرنسي بسبب كورونا

فرنسا تلحق بإيطاليا وإسبانيا في إيقاف النشاط

أعلن اتحاد الكرة الفرنسي بشكل رسمي وقف مباريات الدوري بدرجتيه الأولى والثانية بشكل رسمي بداية من يوم غد.

بهذا يكون الدوري الفرنسي هو ثالث دوري من الدوريات الخمسة الكبرى يتم إيقافه بشكل رسمي بسبب فيروس كورونا، بعد الدوري الإسباني ومن قبله الإيطالي.

اتحاد الكرة الفرنسي قرر أن يجتمع يوم غد الجمعة من أجل مناقشة ظروف هذا القرار والمدة التي من المنتظر أن يتوقف فيها النشاط.

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وأضاف: "أن جميع بطولات الهواة والذكور من جميع الفئات العمرية والبطولات والتجمعات المختلفة والدورات التدريبية ويتم تعليق مدارس كرة القدم من الغد الجمعة 13 مارس وحتى إشعار آخر، وسوف تستأنف بمجرد أن تسمح الظروف الصحية ".

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وكان عدد من لاعبي الدوري الفرنسي قد طالبوا بوقف النشاط الكروي أبرزهم سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي.

الاتحاد الفرنسي كان قد أصدر الأسبوع الماضي قرار بلعب المباريات بدون جمهور، ولكن التطور السريع في الأحداث جعل الأمر يوقف النشاط.