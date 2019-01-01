رسميًا - إيقاف أوباما والجزار 3 مباريات وغرامة مالية

لجنة المسابقات تكشف عن عقوبات لقاء الزمالك والجونة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن عقوبات مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك أمام الجونة، إيجابيًا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري المؤجلة.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف كلًا من محمود الجزار مدافع الجونة ويوسف إبراهيم أوباما ثلاثة مباريات بعد الطرد المباشر في اللقاء.

وتم تغريم الثنائي مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، لما بدر منهم بضرب المنافس بدون كرة والمشادات التي وقعت في نهاية اللقاء.

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كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث .