رسميًا - إيطاليا تسمح بعودة التدريبات الجماعية

رئيس الوزراء الإيطالي يعلن عن سماحه للفرق الرياضية بالعودة للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع.

أعلن جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي عن سماحه للفرق الرياضية بعودة عناصرها للتدريبات الجماعية بداية من هذا الأسبوع.

جاء هذا في إعلان رسمي خرج به كونتي خلال مؤتمر صحفي أقامه اليوم، وأكد خلاله أن كافة الفرق الرياضية تستطيع العودة للتدريبات الجماعية بداية من يوم الإثنين المقبل الـ18 من مايو.

جاء هذا في إعلان رسمي خرج به كونتي خلال مؤتمر صحفي أقامه اليوم، وأكد خلاله أن كافة الفرق الرياضية تستطيع العودة للتدريبات الجماعية بداية من يوم الإثنين المقبل الـ18 من مايو.

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وقال كونتي: "بداية من يوم الإثنين المقبل ستتمكن الفرق الرياضية من العودة للتدريبات الجماعية، بالرغم من ذلك ستتمكن المقاطعات من تمديد أو إنهاء تلك الإجراءات، ونطلب من الجميع الحذر".

إجراء عودة التدريبات الجماعية للفرق الرياضية لم يكن الوحيد الذي أعلن عنه كونتي اليوم، حيث كشف عن حزمة قرارات أخرى للتخفيف من حدة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت إيطاليا قد شهدت انخفاضًا واضحًا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وهو ما سمح أخيرًا بعودة التدريبات الجماعية.

وتستعد الفرق الإيطالية لتلك الخطوة منذ أسابيع عديدة، حيث عاد نجوم تلك الفرق الذين عزلوا أنفسهم في بلادهم خلال الأسابيع الماضية وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بعد مرور 26 جولة وخلفه لاتسيو برصيد 62 نقطة.