رسميًا.. إيريكسن يعود إلى تدريبات إنتر بعد نجاته من الموت

إيريكسن جاهز للعودة إلى ملاعب كرة القدم

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عودة لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن، في الفترة التحضيرية للفريق، استعدادًا لبدء الموسم الجديد.

وظهر لاعب خط الوسط هذا الصباح في مركز تدريب إنتر، وكان في استقباله المديرين والمدربين والزملاء وجميع الموظفين الحاضرين.

وأصدر إنتر بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي وقال: "إريكسن بخير وفي حالة نفسية وبدنية ممتازة‘‘.

وأضاف البيان: ‘‘سيتبع إريكسن برنامج التعافي الذي اقترحه الأطباء الدنماركيون في كوبنهاجن، والذين سينسقون جميع عمليات المتابعة السريرية، مع إبقاء الطاقم الطبي في نادي إنترعلى إطلاع دائم‘‘.

📄 | COMUNICATO



Christian Eriksen ad Appiano: l'incontro con i compagni e le sue condizioni 👇https://t.co/bCTsnGmaB6 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 4, 2021

وتعرض الدنماركي إريكسن لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا ببطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

وزرع صاحب الـ 29 عامًا في صدره لتنظيم ضربات القلب، ووظيفته تتمثل في تنظيم أي اضطرابات إضافية في ضربات القلب.

يذكر أن الدنمارك ودعت بطولة يورو 2020 من الدور نصف النهائي أمام إنجلترا، قبل تتويج إيطاليا باللقب.

اقرأ ايضًا:

خاص | تشيلسي يستعد لطرق باب إنتر بعرض جديد من أجل لوكاكو

جمهور إنتر يكثف جهوده لإقناع لوكاكو بالبقاء

إريكسن يعود إلى ميلانو، ومصيره قد يكون الدوري الهولندي!