رسميًا .. إيتو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني

عبر بيان رسمي .. إيتو يؤكد ترشحهكومان يفجرها: ميسي يخفي كل شيء

أعلن صامويل إيتو، نجم برشلونة ومنتخب الكاميرون السابق، ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، انتظارا للانتخابات التى ستعقدها المنظمة الرياضية فى وقت لاحق من هذا العام.

وكان إيتو قد أعلن تأييده فى الانتخابات الماضية للاتحاد الكاميرونى لترشيح "سيدو مبومبو نجويا" الرئيس الحالى للاتحاد، لكن بحسب البيان فإن هذا المشروع لم يلب "التوقعات" المنتظرة.

اللاعب المعتزل لكرة القدم في 2019 أكد ترشحه عبر بيان نشره مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وجاء البيان كالتالي: "يشرّفني أن أعلن ترشّحي لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم".

ثم أوضح: "قبل ثلاث سنوات دعمت مشروعًا بدا واعدًا لمستقبل كرة القدم لدينا، لست نادما على ذلك، رغم أن التوقعات لم تتحقق".

وحول كأس الأمم الأفريقية المقبلة، التي ستُقام في يناير 2022 في الكاميرون بعد عدة تأجيلات لأسباب تتعلق بالطقس وفيروس كورونا، أكّد إيتو أن البطولة "ستكون فرصة لإظهار مواهب كرة القدم التي لا تُصدَّق التي طالما امتلكتها بلاده أمام العالم".

إيتو يعتبر أحد أساطير الكرة في القارة السمراء، حيث تم اختياره أفضل لاعب 4 مرات أعوام (2003 - 2004 - 2005 - 2010).



وفى مسيرته التى امتدت لأكثر من عقدين من الزمان، لعب المهاجم الأفريقى السابق لـفرق إسبانية مثل ريال مدريد وليجانيس ومايوركا وبرشلونة وكذلك فرق أوروبية آخرى مثل إنتر وتشيلسي.

وبعد ثلاث سنوات قضاها فى تركيا، حيث لعب مع أنطاليا سبور وكونيا سبور، وقع إيتو لصالح نادى قطر القطرى فى 2018، قبل أن يعلق حذائه ويعلن اعتزاله فى سبتمبر 2019.

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