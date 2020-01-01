رسميًا - إنهاء عمل فاطمة سامورا بالاتحاد الإفريقي

أحمد أحمد عارض رأي إنفانتينو

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، رسميًا انتهاء فترة عمل السنغالية فاطمة سامورا؛ سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كقائمة بأعمال السكرتير العام للكاف، والتي امتدت لستة أشهر.

الاتحاد الدولي كان قد كلف السنغالية بتولي منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي في أغسطس الماضي، بعدما اعترض جياني إنفانتينو؛ رئيس فيفا، على بعض الأمور في الكاف.

إنفانتينو كان يرغب في مد فترة عمل سامورا لبضعة أشهر من جديد إلا أن الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس كاف، عارض هذا الرأي.

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وجاء قرار إنهاء عمل سامورا خلال اجتماع إنفانتينو وأحمد أحمد بمدينة سلا المغربية، على هامش مؤتمر تطوير الكرة والبنية التحتية في القارة الإفريقية.

يذكر أن إنفانتينو كان قد ألقى كلمته بالأمس في المؤتمر، مطالبًا بإقامة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات بدلًا من كل عامين، حتى تزداد القيمة السوقية للمسابقة وتصبح تضاهي المسابقات العالمية.

وأكد رئيس فيفا كذلك أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير البنية التحتية بالقارة السمراء، بجانب العمل على الرفع من مستوى الحكام الأفارقة. (طالع التفاصيل)