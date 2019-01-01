رسميًا | إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم لأربع سنوات أخرى

إنفانتينو رئيس الفيفا بالتزكية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة رئاسة جياني إنفانتينو للفيفا لأربع سنوات إضافية في الانتخابات التي أقيمت اليوم في فرنسا.

إنفانتينو تولى رئاسة الاتحاد الدولي منذ 3 سنوات بعد رحيل سيب بلاتر على خلفية قضايا فساد.

وأثناء كونجرس الفيفا اختير إنفانتينو للاستمرار حتى 2023 بعد عدم وجود أي مرشح منافس وموافقة 202 اتحادًا على بقائه واعتراض 3 فقط.

⚠️ رسميًا - إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسًا للفيفا لمدة أربع سنوات قادمة حتى عام 2023. pic.twitter.com/a36QdWvzPW — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

وقال صاحب الـ 49 عامًا بعد اختياره لأربع سنوات إضافية: "هدفي هو إرضاء الجميع وتطوير الاتحادات المحلية سواء من يكرهني أو يحبني".

جدير بالذكر أنّ كونجرس الفيفا سوف ينعقد العام المقبل في مدينة أديس أبابا بالعاصمة الأثيوبية.

باب الترشح لرئاسة الاتحاد أُغلق في 6 فبراير الماضي دون وجود مرشح منافس للسويسري.

وكان إنفانتينو قد تحدث عن الفساد الذي عاني منه الاتحاد قبل مجيئه وكيفية تطويره للقطاع الاقتصادي وتحسين اللعبة.