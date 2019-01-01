رسميًا | إنريكي يرحل عن تدريب إسبانيا

ما سبب رحيل إنريكي عن إسبانيا

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أعلن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رحيل لويس إنريكي عن تدريب منتخب اللاروخا بعد نحو عام فقط من توليه المهمة.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ سبب رحيل إنريكي عن إسبانيا يعود لأزمة عائلية دون الكشف عن التفاصيل.

وقال روبياليس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لويس إنريكي أعلن أنّه لن يستمر معنا مدربًا للمنتخب ونحن نحترم قراره كثيرًا ولا يزال يحمل الكثير من التقدير من جانبا".

وتابع: "يجب علينا أن نشكر إنريكي على ما قدمه خلال هذه السنة معنا ودائمًا أبواب المنتخب مفتوحة له".

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/B9OKdaYNxs — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

كما أكد رئيس الاتحاد تعيين مساعد إنريكي روبرتو مورينو مدربًا للمنتخب خلفًا لمدرب برشلونة السابق.

جدير بالذكر أنّ إنريكي لم يتواجد على مقاعد المنتخب الإسباني أمام مالطا والسويد وجزر الفارو في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.