رسميًا .. إنتر يكشف تفاصيل إصابة أليكسيس سانشيز المفزعة

يبدو أن الدولي التشيلي سيخضع لعملية جراحية في برشلونة

أعلن نادي إنتر عبر موقعه الرسمي، كافة تفاصيل الإصابة المفزعة التي تعرض لها النجم التشيلي أليكسيس سانشيز في مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا، التي انتهت بدون في وقت سابق من عطلة الفيفا الحالية.

وبحسب البيان، فقد أظهرت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له القادم من مانشستر يونايتد، أن إصابته عبارة عن خلع في الوتر الشظوي في الكاحل.

ولفت البيان إلى أن اللاعب الثلاثيني سيخضع لمزيد من الفحوصات في غضون 24 ساعة في برشلونة، لتحديد موقفه من التدخل الجراحي على يد الجراح الإسباني رامون كوجات.

وجاء هذا الإعلان، ليؤكد صحة ما تداوله الإعلام التشيلي في الساعات القليلة الماضية، عن احتمال غياب لاعب آرسنال وبرشلونة السابق عن الملاعب لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر، أي عام 2019 قد انتهى بالنسبة له.

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وعانى الهداف التاريخي لتشيلسي من سوء حظ لا يُصدق منذ انتقاله إلى مشروع كونتي، وكانت البداية بجلوسه على مقاعد البدلاء لعدم اكتمال لياقته بعد تعافيه من الإصابة، وحتى بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية، تحصل على بطاقة حمراء أمام سامبدوريا، على إثرها غاب عن المواجهة الأهم ضد يوفنتوس في قمة مواجهات الجولة السابعة، التي خسرها فريقه بنتيجة 1-2.