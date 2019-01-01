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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رسميًا | إنتر يعلن عن المستثمر الجديد

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FedeNerazzurra
تعرف على مستثمر جديد ينضم لإدارة نادي إنتر الإيطالي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي حصول شركة ليون روك على نسبة 31.05% من أسهم الفريق ليصبح مستثمرًا جديدًا ينضم لإدارة النادي.

وذكر النادي في بيان رسمي حصول شركة ليون روك على 31.05% من أسهم الفريق ليصبح منضمًا إلى الإدارة ولكن لا يحق لهم إصدار القرارات.

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وقال ستيفن تشانج، رئيس إنتر، في تصريحات للموقع الرسمي: "في 2018 وبفضل جهود جميع العاملين في الإدارة والتدريب وحتى اللاعبين حققنا الكثير من النجاحات الرياضية وكذلك الاقتصادية بحقوق الرعاية والتسويق".

وتابع: "هذا النجاح جلب اهتمام شركة ليون روك كابيتال مما دفعهم للاستثمار في النادي بهدف تحقيق أحلامنا بإعادة إنتر ليكون بين أفضل الفرق في العالم داخل وخارج الملعب".

رئيس النيراتزوري أكد على أنّ تاريخ النادي العريق وجمهوره ينتظر العودة إلى سكة البطولات وتحقيق نجاحات كبيرة وهذا ما يشغله في الوقت الحالي.

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ويعد إنتر آخر فريق إيطالي تحقيقًا لبطولة دوري أبطال أوروبا وكان ذلك في عام 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

ولم يحقق النيراتزوري الدوري الإيطالي منذ 2010 وآخر بطولة حققها جاءت في 2011 بالفوز بكأس إيطاليا.

 

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