رسميًا - إنتر يعلن ضم باريلا

أعلن إنتر رسميًا ضم جوهرة وسط ملعب كالياري نيكولو باريلا بعقد مدته 4 سنوات بعد تجاوزه الفحوصات الطبية بنجاح.

وحسب سكاي فإن الصفقة ستكلف خزينة إنتر 45 مليون يورو، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إدارته مع نادي كالياري.

وستكون الصفقة عبارة عن إعارة لعام مقابل 17 مليون يورو، مع إلزامية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وستكون الـ 8 ملايين يورو المتبقية هي الإضافات التي ستتعلق بتتويج إنتر بالبطولات خلال مدة عقد اللاعب.

🚨 | ANNOUNCEMENT



Determined, ambitious



And from today, Nicolò #Barella is a Nerazzurri player 💪⚫🔵#WelcomeNicolò 🇮🇹 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/hJkNpJYUQL