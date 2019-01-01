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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رسميًا - إنتر يحسم مستقبل شكرينيار ويمدد تعاقده

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Getty Images
نادي إنتر يعلن عن نجاحه في تجديد تعاقده مع لاعبه ميلان شكرينيار حتى موسم 2022-2023.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي إنتر عن نجاحه في التجديد لمدافعه ميلان شكرينيار حتى نهاية موسم 2022-2023 لينهي بذلك الأنباء حول امكانية رحيله قريبًا.

جاء هذا في بيانًا رسميًا نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني وأكد من خلاله أن النجم السلوفاكي لن يرحل قريبًا عن صفوف النيراتزوري.

وكان أداء شكرينيار في الموسم الجاري قد لفت أنظار كبار أوروبا له وعلى رأسهم كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب النادي في بيانه: "ميلان شكرينيار وإنتر لديهما نفس الأهداف، لذلك قمنا بتجديد تعاقدنا مع المدافع السلوفاكي حتى 30 يونيو 2023".

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ونجح إنتر في الخروج بـ 15 مباراة بشباك نظيفة هذا الموسم في وجود المدافع السلوفاكي، والذي أصبح أحد أبطال جماهير النيراتزوري في الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن شكرينيار كان قد انضم لصفوف إنتر قادمًا من سامبدوريا في صيف 2017 مقابل 28مليون يورو وكان عقده مستمرًا حتى يونيو 2022.

 

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