رسميًا - إنتر يحسم مستقبل شكرينيار ويمدد تعاقده

نادي إنتر يعلن عن نجاحه في تجديد تعاقده مع لاعبه ميلان شكرينيار حتى موسم 2022-2023.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي إنتر عن نجاحه في التجديد لمدافعه ميلان شكرينيار حتى نهاية موسم 2022-2023 لينهي بذلك الأنباء حول امكانية رحيله قريبًا.

جاء هذا في بيانًا رسميًا نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني وأكد من خلاله أن النجم السلوفاكي لن يرحل قريبًا عن صفوف النيراتزوري.

2⃣ إيكاردي



🔵ماوريتو على بوابة الرحيل عن إنتر بعد مشاكل الشهور الماضية، وحتى في حالة وصول كونتي المتوقع لن يضمن له الاستمرار مع النيراتزوري.



في أتلتيكو سيجد إيكاردي بيئة توفر له الفرصة ليكون نجم الفريق الأول، ومع مدرب مثل سيميوني سيعرف كيفية توظيفه واستغلال قدراته التهديفية.👌 pic.twitter.com/Jm28nrBr6g — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وكان أداء شكرينيار في الموسم الجاري قد لفت أنظار كبار أوروبا له وعلى رأسهم كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب النادي في بيانه: "ميلان شكرينيار وإنتر لديهما نفس الأهداف، لذلك قمنا بتجديد تعاقدنا مع المدافع السلوفاكي حتى 30 يونيو 2023".

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ونجح إنتر في الخروج بـ 15 مباراة بشباك نظيفة هذا الموسم في وجود المدافع السلوفاكي، والذي أصبح أحد أبطال جماهير النيراتزوري في الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن شكرينيار كان قد انضم لصفوف إنتر قادمًا من سامبدوريا في صيف 2017 مقابل 28مليون يورو وكان عقده مستمرًا حتى يونيو 2022.