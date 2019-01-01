رسميًا - إنتر يتعاقد مع رهان زيدان الأبرز في ريال مدريد

أنطونيو بينتوس المعد الرياضي السابق في ريال مدريد ويوفنتوس ينضم إلى إنتر للعمل مع كونتي بعد خلاف مع زيدان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تعاقد إنتر الإيطالي رسميًا مع المعد البدني الشهير أنطونيو بينتوس بعدما رحل عن ريال مدريد بسبب خلاف بينه وبين زين الدين زيدان.

وكان بينتوس قد عمل معدًا بدنيًا في يوفنتوس إبان فترة تواجد زيدان كلاعب، مما جعل المدرب الفرنسي يلجأ إليه في ريال مدريد بعدها بـ 17 عامًا.

وعمل بينتوس في ريال مدريد بداية من عام 2016، أي مع تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مسؤولية تدريب الفريق الملكي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

ومع رحيل زيزو عن ريال مدريد، تقلصت أدوار بينتوس في فترة تواجد المدرب خولين لوبيتيجي، الأمر الذي أغضب زيدان حين عودته، حيث أنه لم يروق له استمرار المعد البدني الذي اختاره بعد رحيله.

واستغل إنتر ذلك الأمر ولجأ إلى التفاوض مع بينتوس الذي أبدى حماسًا لأن يكون جزءًا من المشروع الجديد بقيادة أنطونيو كونتي.

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يذكر أن أنطونيو بينتوس قد اكتسب شهرة كبيرة في الأوساط الجماهيرية بعد العمل البدني الخارق الذي قام به مع ريال مدريد في موسم 2017 على وجه التحديد.