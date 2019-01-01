رسمياً | إنتر يتعاقد مع أليكسيس سانشيز

إنتر وميركاتو مميز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن إنتر التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر يونايتد، ليواصل سوق الانتقالات المميزة.

وبدأ إنتر موسمه بقوة بعدما فاز بالجولة الأولى للدوري الإيطالي على حساب ضيفه ليتشي برباعية نظيفة مساء الإثنين الماضي.

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ونشر إنتر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية بياناً أعلن فيه التعاقد مع سانشيز على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وتشير التقارير الإعلامية أن الصفقة إعارة جافة مقابل تحمل إنتر مبلغ خمسة ملايين يورو من راتب النجم التشيلي البالغ 12 مليوناً.

وخضع سانشيز للفحوصات الطبية مساء الأربعاء، ولاقى ترحيباً كبيراً من قبل جماهير النيراتزوري وقت وصوله لمقر النادي.

وسبق لسانشيز اللعب في إيطاليا في بداية مشواره الاحترافي في أوروبا بقميص أودينيزي، ثم رحل إلى برشلونة، ومنه إلى أرسنال، وأخيراً مانشستر يونايتد.