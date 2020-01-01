رسميًا - إمانويل أمونيكي مديرًا فنيًا لـ مصر للمقاصة خلفًا لـ ميدو

مصر للمقاصة يتعاقد مع النيجيري إيمانويل أمونيكي

أعلن نادي مصر للمقاصة عن التعاقد مع النيجيري إيمانويل أمونيكي لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كان مصر للمقاصة قد أعلن عن رحيل أحمد حسام ميدو بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي وتواجده في المراكز المتأخرة.

أكثر من مدرب دخل دائرة اهتمام إدارة مصر للمقاصة من أجل اختيار المدير الفني الجديد كان على رأسهم طارق مصطفى وأسامة نبيه.

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المقاصة أعلن رسميًا عن التعاقد مع المدرب النيجيري، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يتولى المسؤولية بشكل رسمي، بعد مباراة سموحة المقبة، المقرر لها غدٍ الإثنين.

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وأكد رئيس مصر للمقاصة أن عقد أمونيكي يمتد لنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز خلفًا لأحمد حسام ميدو.

مصر للمقاصة يحتل المركز الـ15 من الدوري المصري الممتاز بعد مرور 15 جولة حيث حقق فوزين وتعادل في 6 وتلقى 7 هزائم.