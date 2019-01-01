رسميًا | لأول مرة - إقامة حفل ضخم لتكريم نجوم الموسم بالدوري السعودي

حفل يُقام لأول مرة بالكرة السعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة حفل رياضي ضخم لتكريم نجوم نجوم موسم 2018-2019، لأول مرة في تاريخها.

وتحدد يوم 18 من مايو الجاري موعدًا للحفل، على أن يُقام بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية.

اللجنة الفنية بالرابطة صنفت نجوم الموسم على ست جوائز هي: أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل لاعب واعد سعودي، أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي وجائزة القفاز الذهبي، على أن يحصل الفائز على مبلغ 100 ألف ريال.

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ومن المقرر أن يتم اختيار خمسة لاعبين لكل جائزة باستثناء جائزتي الحذاء والقفاز الذهبي.

ويحق لـ16 مدرب من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بجانب 16 قائد من الدوري نفسه، و16 إعلاميًا، بالإضافة إلى الجماهير، التصويت لاختيار الأفضل بواقع 25 بالمئة لكل منهم.

يذكر أن الدوري يتبقى له جولتين على النهاية، حيث سيسدل الستار عليه في 16 من مايو الجاري.

ويتنافس النصر والهلال على اللقب، حيث يتصدر العالمي برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزعيم.