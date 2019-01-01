كأس أمم أفريقيا

رسميًا - إقالة سيدورف من تدريب الكاميرون

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وزير الرياضة الكاميروني يقيل مدرب المنتخب سيدورف على خلفية الفشل في كأس أمم أفريقيا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أقال وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي رسميًا الهولندي كلارنس سيدورف من تدريب المنتخب على خلفية ما حدث في كأس أمم أفريقيا.  

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وتولى سيدورف قيادة منتخب الكاميرون في أغسطس الماضي، وذلك بعد تجربة قصيرة له كمدرب لديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وأعلن وزير الرياضة الكاميروني عبر التلفزيون الحكومي نبأ عدم استمرار سيدورف في منصبه كمدرب للمنتخب بسبب مشاكله مع اللاعبين.

ولم يفلح منتخب الكاميرون في تحقيق المنتظر منه خلال كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حاليًا.

واحتل منتخب الأسود المركز الثاني في المجموعة السادسة، قبل أن يخرج من دور الستة عشر على يد المنتخب النيجيري.

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يذكر أن الكاميرون كانت قد توجت باللقب في النسخة الأخيرة في الجابون عام 2017 بالفوز على مصر في النهائي بهدفين لهدف.

 

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