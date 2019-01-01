رسميًا - إقالة آلان جيريس من تدريب تونس

الفرنسي تعرض لانتقادات كثيرة خلال كأس أمم أفريقيا مصر 2019 رغم احتلال المركز الرابع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء، فسخ التعاقد مع الفرنسي آلان جيريس؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، بالتراضي بين الفريقين.

الفرنسي تولى المسؤولية الفنية لنسور قرطاج في ديسمبر من عام 2018، وكان من المفترض أن يمتد عقده حتى يونيو 2020 إلا أن إقالته تمت اليوم.

ويأتي قرار الإقالة عقب المستوى المتواضع الذي ظهرت به تونس خلال كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وإن كانت قد وصلت إلى المنافسة على المركز الثالث قبل الخسارة أمام نيجيريا، إلا أنها لم تقدم المستوى المطلوب.

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عديد من النقاد والجماهير طالبت الجامعة التونسية بإقالة جيريس أثناء منافسات البطولة القارية إلا أنه تم تأجيل القرار لحين تقييم فترة الفرنسي مع الفريق.

وقاد صاحب الـ66 عامًا نسور قرطاج في 12 مباراة، حقق الفوز في ست منها، وتعادل في ثلاث، وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.

يذكر أن تونس تستعد لمواجهة موريتانيا وكوت ديفوار وديًا في سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.