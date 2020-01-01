رسميًا - إغلاق نادي الزمالك أسبوعًا.. وتجميد النشاط الرياضي 15 يومًا بسبب كورونا

إجراءات احترازية من نادي الزمالك بسبب "فيروس كورونا"

أصدر نادي الزمالك، اليوم السبت، برئاسة مرتضى منصور، بيانًا رسميًا بعد تأجيل منافسات الدوري المصري الممتاز لمدة 15 يومًا بأمر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وقرر الزمالك تجميد النشاط الرياضي في النادي 15 يومًا تماشيًا مع القرار الصادر أعلاه، وأيضًا إغلاق نادي الزمالك نهائيًا لمدة أسبوع وتطهيره من أجل سلامة الأعضاء.

وجاء البيان على النحو التالي: " تماشيًا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتجميد النشاط الرياضي في البلاد لمدة 15 يومًا بسبب الوقاية من انتشار فيروس كورونا فقد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إغلاق نادي الزمالك لمدة أسبوع".

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وأضاف البيان: "وجاء قرار مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير.. حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميًا".

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وكان فريق الكرة بالنادي قد حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.